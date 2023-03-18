Жительница Усинска подала в суд из-за одеяла

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Мировой судья Пармского судебного участка в Усинске удовлетворил иск местной жительницы о защите прав потребителя. По предоставленным данным, женщина заявила, что купила одеяло, оплатив частично товар сертификатами, а вскоре обратилась с требованием вернуть деньги, так как оно ей подошло по размеру.

Представитель ответчика не признал требования, заявив, что она покупала сертификат не сама. Суд поддержал иск, взыскав оплаченные деньги за товар, а также компенсацию морального вреда. Также было принято решение о штрафе за неудовлетворение требований потребителя.

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