Сыктывкарец обвинил человека в мошенничестве на 100 тысяч рублей

Фото: УМВД России по Магаданской области

В Сыктывкаре местного жителя признали виновным в клевете в отношении его знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Мужчина совершил преступление в августе 2021 года. Он создал страницу в социальной сети «Вконтакте», указав там вымышленное имя. В группе «Черный список Сыктывкар» житель Коми разместил фотографию знакомого с текстом о том, что этот человек совершил действия мошеннического характера на 100 тысяч рублей.

На суде мужчина признал, что оклеветал человека. Суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

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