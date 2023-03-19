В Арктической зоне Коми живут 138 тысяч человек

Фото: пресс-служба администрации Воркуты

В Арктической зоне России проживают 138 тысяч жителей Коми. Об этом сообщает Комистат.

В Арктическую зону Коми входят Воркута, Инта, Усинск и Усть-Цилемский район. Там живут 138 тысяч человек. Это 19% от всей численности населения республики. Большинство этих людей – 88% – горожане. Площадь арктической зоны составляет 127 тысяч квадратных километров. Средний возраст населения – 39-40 лет.

Арктическая зона Российской Федерации — это часть территории Арктики, на которой действуют налоговые и административные льготы. Арктическая зона занимает 28% территории России. В ее состав полностью входят четыре региона: Мурманская область, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также отдельные территории Карелии, Коми, Якутии, Красноярского края и Архангельской области.

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