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НовостиПроисшествия19 марта 2023 7:28

Мошенники украли у двух жителей Коми почти 2 миллиона рублей

Возбуждены уголовные дела
Источник:kp.ru
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мошенники украли у жителей Печоры и Воркуты более 1,8 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Так, 56-летнему воркутинцу позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Собеседник заявил, что на имя мужчины кто-то пытается оформить кредит. «Сотрудник банка» посоветовал жителю Заполярья взять «зеркальный» займ и перевести деньги на «безопасный счет». В итоге воркутинец лишился 940 500 рублей.

Кроме того, житель Печоры также доверился аферистам. Мужчина взял кредит, и злоумышленник, получив код-доступа к личному кабинету онлайн-банка, похитил у него 840 тысяч, взятых в кредит, а также 40 тысяч рублей собственных накоплений. Возбуждены уголовные дела.

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