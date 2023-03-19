Житель Коми пойдет под суд за ДТП с тремя погибшими

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Княжпогостском районе 35-летнего жителя Усинска обвиняют в ДТП с тремя погибшими и одним пострадавшим. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, авария произошла в январе. Фигурант ехал за рулем Suzuki Grand Vitara по трассе Сыктывкар – Ухта. На 192-м километре дороги водитель не справился с управлением. Из-за этого иномарка выехала на встречную полосу. Там Suzuki врезался в Renault Duster.

В результате ДТП погибли три человека. Смертельные травмы получили жена обвиняемого и шестилетний ребенок, находившиеся в салоне Suzuki, а также пассажир Renault. Кроме того, девятилетний ребенок виновника аварии получил тяжкий вред здоровью. Уголовное дело планируют направить в суд.

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