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НовостиОбщество19 марта 2023 10:52

В семи районах Коми обещают сильный ветер

В семи районах Коми обещают сильный ветер
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В семи муниципалитетах Коми ожидается сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

По данным ведомства, погода испортится днем в воскресенье, 19 марта. В большинстве северных районов ожидается юго-западный и западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Порывы могут достигать 15-20 м/с, а на крайнем северо-востоке – 22 м/с. Во время метели видимость может ухудшаться до 300 метров. Этот прогноз будет актуальным до шести вечера понедельника, 20 марта, для Усть-Цилемского, Ижемского, Усинского, Интинского, Печорского и Вуктыльского районов, а также Воркуты.

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