В Коми на 38% снизились темпы строительства

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В Коми на 38,1% снизились темпы строительства жилья. Об этом сообщает Комистат.

В январе и феврале 2023 года в регионе ввели в эксплуатацию 247 квартир. Общая площадь нового жилья составила 24,7 тысячи квадратных метров. Это на 38,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.Тогда в Коми появились 544 квартиры общей площадью 39,9 тысячи квадратных метров.

Из общего количества квартир 220 были в домах, построенных населением. На долю частных застройщиков в январе-феврале пришлось 23,8 тысячи квадратных метров введенного жилья, то есть примерно 96%. При этом и темпы индивидуального строительства снизились — на 15%. В сельской местности введено 12,7 тысячи «квадратов» жилья. За два месяца 2022 года показатель был больше — 14,5 тысячи квадратных метров.

За 2022 год в республике было введено в эксплуатацию 2720 квартир, в том числе 1170 в домах, построенных населением. Общая площадь введенного жилья составила 202,8 тыс. квадратных метров.

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