В Коми выпуcтят 710 студентов-педагогов

Фото: Дмитрий СТЕШИН

В 2023 году в Коми планируют выпустить 710 студентов-педагогов. Об этом сообщила и.о. министра образования и науки республики Наталья Якимова.

По ее словам, по программам среднего профобразования учатся 1253 человека, а высшего образования – 2356. В этом году собираются выпустить 710 студентов по педагогическим специальностям. В 2024 году вузы по этим направлениям закончат 765 человек, а в 2025 – 727.

Якимова также отметила, что работа по привлечению в отрасль новых кадров начинается со школьной скамьи. В рамках профориентации в школах открыли 40 психолого-педагогических классов с общим охватом 500 человек, передает «Комиинформ».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми хотят выплатить полмиллиона рублей педагогам (подробности)