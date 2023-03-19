День коми языка и письменности хотят сделать праздничным

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День коми языка и письменности планируют сделать праздничным. Соответствующий проект указа проект указа опубликован на портале общественного обсуждения.

Новый праздник предлагают отмечать каждое третье воскресенье мая. В эти дни региональное Министерство национальной политики будет устраивать мероприятия, посвященные коми языку и письменности. Праздник хотят ввести для того, чтобы сохранить и поддерживать коми язык. Целями нововведения также будут развитие письменной культуры и культуры речи и популяризация историко-культурного наследия региона.

Ранее в республике каждое третье воскресенья праздновали День коми письменности. Если документ утвердят, он вступит в силу уже с 1 мая.

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