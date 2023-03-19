Фото: Евгения ГУСЕВА

В воскресенье, 19 марта, в Сыктывкаре столкнулись два автобуса. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

По их словам, инцидент произошел в районе дома №28 по улице 65-летия Победы. На выезде на улицу Пермскую столкнулись автобусы «Нефаз» и ПАЗ, который следовал по маршруту №28, передает pg11.ru. О пострадавших в результате ДТП не сообщается. Официальных комментариев по поводу случившегося на данный момент нет.

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