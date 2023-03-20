На неделе на погоду в Коми повлияют глубокие циклоны

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По данным ЦГМС Коми, из-за глубоких циклонов на этой неделе пообещали мокрый снег с дождем и сильные порывы ветра. Т

Что касается ветра, то на его скорость в среднем составит от 15 до 20 м/с, а на крайнем северо-востоке до 25 м/с. В связи с метелью ухудшится видимость на дорогах до 500 м. Температура воздуха превысит климатическую норму на 5-10 градусов.

Столбики термометров будут колебаться от -2...+3С, при прояснении — понижаться до -8...-15С.

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