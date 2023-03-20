В Сыктывкаре из-за водителя автобуса пострадала женщина

Фото: Евгения ГУСЕВА

В воскресенье, 19 марта, в Сыктывкаре водитель автобуса №14 защемил руку пассажирке, и та получила травмы. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 18.40. 31-летний мужчина ехал за рулем автобуса ЛиАЗ по Ухтинскому шоссе в сторону улицы Космонавтов. Около дома №24 он начал двигаться от автобусной остановки и закрыл двери автобуса. При этом водитель защемил руку пассажирке. Из-за этого женщина упала на землю.

В результате ДТП 38-летняя пострадавшая получила автотравму, закрытую травму тазобедренного сустава и ушиб правого бедра. Госпитализация ей не потребовалась.

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