В Сыктывкаре раненному ножом подростку заплатили миллион рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Сыктывкаре в пользу 14-летнего подростка, пострадавшего от преступления, взыскали миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, преступление было совершено в январе прошлого года на улице Малышева. Возле одного из домов пьяный 33-летний сыктывкарец подошел к подростку и ранил его ножом. Пострадавший получил тяжкий вред здоровью. Суд признал мужчину виновным.

Что же касается подростка, то его до сих пор лечат в больнице. У него нет возможности посещать школу. Прокуратура обратилась в суд. С осужденного взыскали миллион рублей.

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