В Коми завели 14 уголовных дел на пьяных водителей

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В Коми завели 14 уголовных дел в отношении пьяных водителей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

За неделю в Коми поймали 64 пьяных водителя. 14 из них сели за руль нетрезвыми повторно. В отношении этих людей завели уголовные дела. На выходных в республике правоохранители выявили 31 пьяного водителя. В это число входят и те, кто отказался проходить медосвидетельствование. Больше всего нетрезвых водителей выявили в Сыктывкаре и Усинске

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