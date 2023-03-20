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НовостиОбщество20 марта 2023 10:29

В Коми посадили пьяного водителя-рецидивиста

Он проведет за решеткой 1,5 года
Источник:kp.ru
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сыктывдинский районный суд признал 33-летнего жителя Сыктывкара виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 11 января. Сыктывкарец выпил и решил покататься на машине приятеля. В какой-то момент он заметил патрульный автомобиль ГИБДД и попытался скрыться. Для того, чтобы остановить нарушителя, полицейским пришлось применить табельное оружие.

Ранее мужчину судили за пьяную езду. За это он сидел в местах лишения свободы. На этот раз мужчину приговорили к 1,5 года исправительной колонии общего режима.

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