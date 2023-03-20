Жительница Коми незаконно вырубила лес почти на 2 миллиона рублей

Фото: пресс-служба МВД по Коми

Прилузский районный суд признал жительницу Объячево виновной незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Женщина оформила документы на заготовку 170 кубометров древесины для строительства дома и хозпостроек. В действительности ничего строить она не собиралась. Наемные работники вырубили лес. Древесину злоумышленница продала, хотя это запрещено. Сумма ущерба составила 1,8 миллиона рублей. Фигурантка частично возместила его, заплатив 500 тысяч рублей. Женщину приговорили к 1,5 года лишения свободы условно. Кроме того, осужденная должна заплатить 1,3 миллиона рублей.

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