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НовостиОбщество20 марта 2023 11:24

Дороги в Коми расчищали пьяные трактористы

Один из водителей объяснил свое желание выпить хорошим настроением
Источник:kp.ru
Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Сосногорске привлекли к административной ответственности двух пьяных трактористов, которые расчищали дороги. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Инцидент произошел еще 7 февраля. Около пяти утра водители прошли предрейсовый осмотр, и их допустили к управлению тракторами. Они начали очищать дороги от снега. Выполнив работы, мужчины выпили и направились на базу. Трактористов остановили полицейские. Правоохранители выяснили, что оба водителя пьяны.

На суде один из трактористов объяснил свое желание выпить хорошим настроением. Каждого из мужчин оштрафовали на 30 тысяч рублей, а также лишили прав на полтора года.

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