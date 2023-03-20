За сутки мошенники обокрали 12 жителей Коми

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки в Коми было возбуждено 12 уголовных дел о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Так, у 68-летнего жителя Печоры украли 2,5 миллиона рублей. Это было сделано под предлогом предотвращения незаконных операций. Аналогичным образом мошенники обокрали 40-летнюю воркутинку. Жительница Заполярья перевела злоумышленникам около 92 тысяч рублей.

Кроме того, 63-летнему жителю Инты целый месяц звонили неизвестные. Один из них представлялся сотрудником юридической фирмы. Собеседник предложил интинцу помочь вернуть деньги, которые украли мошенники. В ноябре прошлого года мужчина под предлогом инвестирования перевел злоумышленникам более 154 тысяч рублей. На это раз мужчина, желая вернуть деньги, лишился около 163 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мошенники украли у двух жителей Коми почти 2 миллиона рублей

Возбуждены уголовные дела (подробности)