За неделю в Коми 10 человек заразились гриппом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За неделю в Коми зафиксировали 10 новых случаев заболевания гриппом. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

С 13 по 19 марта в регионе 567 человек заболели коронавирусом. Это на 14,9% меньше, чем за позапрошлую неделю. У большинства заболевание протекает в форме ОРВИ.

За неделю с симптомами ОРВИ и гриппа к врачам обратились 9388 человек: 4222 взрослых и 5166 детей. Уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 9,7%. Он превышен только среди взрослых– на 5,9%. На карантин закрыли 13 групп в 10 детских садах в 10 муниципалитетах.

За неделю в Коми подтвердилось 10 случаев гриппа. Во всех случае речь идет о вирусе гриппа В.

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