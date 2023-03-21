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НовостиПроисшествия21 марта 2023 11:27

Сыктывкарец до смерти избил знакомого и попытался обжаловать приговор

Его посадили на девять лет
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

В Сыктывкаре 39-летний житель пытался обжаловать приговор за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Инцидент произошел 28 января 2019 года в микрорайоне Лесозавод. Возле закусочной на улице Седова пьяный сыктывкарец поссорился со своей девушкой. Их общий знакомый попытался предотвратить этот конфликт. За это злоумышленник ударил его. Пострадавший получил закрытую тупую травму живота, осложнившуюся массивной кровопотерей. Через несколько часов он скончался в реанимации.

В конце 2021 года сыктывкарца приговорили к девяти годам лишения свободы. Защита обжаловала это решение. Однако Третий кассационный суд общей юрисдикции оставил приговор без изменений.

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