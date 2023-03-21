Житель Коми пытался продать 320 грамм наркотиков

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ухте 37-летнего местного жителя обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Мужчина занимался наркоторговлей в составе организованной преступной группы. Ухтинец работал закладчиком в своем родном городе. В декабре 2022 года злоумышленник попытался продать 320 грамм синтетических наркотиков. Однако жителя Коми задержали полицейские. Мужчина признал свою вину. Уголовное дело направили в суд.

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