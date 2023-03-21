В Сыктывкаре прокуратура помогла участнику СВО добиться перерасчета за услуги ЖКХ

Фото: пресс-служба Минобороны России

В Сыктывкаре прокуратура защитила жилищные права участника специальной военной операции, который добивался перерасчета платы за услуги ЖКХ. Об этом сообщили пресс-службе надзорного ведомства.

С апреля по июль прошлого года мужчина участвовал в СВО в составе добровольческого отряда. В февраля житель Эжвы обратился «Жилкомхоз» с заявлением о перерасчете платы за услуги ЖКХ за то время, что он участвовал в СВО. Однако сыктывкарцу отказали. Мужчине заявили, что он пропустил 30-дневный срок, установленный Правилами предоставления коммунальных услуг.

Однако прокуратура выяснила, что документы, подтверждающие факт участия в СВО, сыктывкарец получил лишь в декабре. Поэтому обратиться в срок, установленный для подачи заявления, мужчина не мог.

Прокуратура внесла в «Жилкомхоз» представление, которое было удовлетворено. В марте сыктывкарцу произведут перерасчет.

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