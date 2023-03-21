В Сыктывкаре мошенники обманули 55-летнюю женщину на 6,7 миллиона рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенники украли у 55-летней жительницы Сыктывкара более 6,7 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Собеседник заявил, что на имя жительницы Коми оформлен кредит. Далее сыктывкарке еще 18 дней звонили неизвестные. Они убеждали женщину взять «зеркальный» займ и перевести деньги на указанные счета.

Женщина и ее супруг взяли несколько кредитов в разных банках. Кроме того, они одолжили деньги у родственников. В общей сложности жительница столицы Коми перевела мошенникам 6 737 996 рублей. Возбуждено уголовное дело.

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