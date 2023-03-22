Житель Коми до смерти избил знакомого из-за долга в 100 рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сосногорске 56-летнего местного жителя признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла 25 января прошлого года. Мужчина пришел домой к знакомому и стал требовать 100 рублей. Эти деньги приятель задолжал за поездку в такси. Однако возвращать их он отказался. Злоумышленник дважды ударил знакомого по голове и повалил в ванну. Пострадавший потерял сознание. Житель Коми стал поливать знакомого холодной водой и еще два раза ударил его по голове. Вскоре пострадавший скончался от тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы.

Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

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