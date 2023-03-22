В Коми из-за паводка могут отселить 5,5 тысячи человек

Фото: Управление гражданской защиты Ульяновска

В зоне подтоплений, вызванных весенним половодьем, могут оказаться 94 населенных пункта Коми, отселению подлежат более 5,5 тысячи человек. Об этом сообщил председатель Комитета ГО и ЧС республики Александр Бурцев.

По его словам, увеличение уровня воды в реках может коснутся около 2,7 тысячи жилых домов. В общей сложности там живут 8,2 тысячи человек. Более 5,5 тысячи жителей подлежат отселению. Кроме того, половодье грозит ущербом 154 объектам экономики, 71 участку дорог, восьми мостам и двум участкам газопровода.

В Коми заключили госконтракт на оказание авиационных услуг по доставке сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС. В республике также разместили 11 спасательных постов. Они нужны для решения оперативных задач. Речь, в частности, идет о срочной доставке медикаментов или экстренной перевозке населения, передает «Комиинформ».

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