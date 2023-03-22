Сотрудница банка уговорила ухтинку не переводить 400 тысяч рублей мошенникам

Фото: пресс-служба МВД по Коми

Мошенники пытались украсть у 87-летней жительницы Ухты 400 тысяч рублей, но преступление предотвратила сотрудница банка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Собеседник заявил, что неизвестные пытаются украсть деньги с ее банковского счета. Для того, чтобы предотвратить это, звонивший посоветовал перевести 400 тысяч рублей на указанный им счет.

Ухтинка пошла в банк, обналичила 660 тысяч рублей и собралась перевести деньги. Сотрудница Ирина Чубатюк заметила, что женщина взволнована и рассеяна. Она задала уточняющие вопросы и поняла, что горожанке звонили мошенники. Сотрудница банка убедила клиентку не переводить деньги, а обратиться в полицию. Возбуждено уголовное дело. Начальник городского управления МВД Артем Махмутов поблагодарили сотрудницу за бдительность и помощь в предотвращении преступления.

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