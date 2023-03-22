В Коми назвали основные причины роста пожаров

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В Коми назвали основные причины увеличения количества пожаров в 2022 году. Соответствующую информацию озвучил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Коми Михаил Муравьев.

По его словам, некоторые муниципалитеты не выполняют элементарных и обязательных требований. В качестве основных причин пожаров Муравьев назвал ненадлежащее обращение с огнем, отсутствие оборудования для предотвращения возгорания, детские шалости, а также некомпетентность персонала организаций.

Так, из-за неосторожного обращения с огнем погиб пациент Корткеросской больницы. У мужчины загорелось постельное белье. Предположительно, курил прямо в кровати. В Усть-Цилемском районе в результате пожара погиб ребенок. Причинам трагедии стала халатность родителей и детская шалость.

В Ижемском районе за прошлый год был зафиксирован рост пожаров на 32%, количество погибших увеличилось в два раза. В Воркуте пожары возросли на 10%, а в Прилузском районе погибших на пожаре стало в 7 раз больше. В 2022 году травмы несовершеннолетних на пожарах зафиксированы в Усинске и Сыктывкаре. Причина -детские игры с огнем.

По итогам прошлого года больше всего нарушений требований пожарной безопасности было отмечено в Усть-Куломском районе - 107, в Ухте - 102, в Прилузском районе - 65.

По результатам 2022 года было выявлено 600 нарушений обязательных требований. Поэтому готовность республики к пожароопасному сезону специалисты оценивают в 83%. По сравнению с 2021 годом показатель ухудшился на 7%.

Тем не менее, высокий уровень готовности к лесным и другим природным пожарам отмечен в Сыктывкаре, Вуктыле, Койгородском, Удорском и Усть-Сысольском районах, передает «Комиинформ».

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