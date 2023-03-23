В Сыктывкаре пьяные посетительницы кафе разгромили заведение

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Коми

В Сыктывкаре росгвардейцы задержали двух посетительниц кафе, которые устроили в заведении драку и значительно повредило имущество.

Как рассказал продавец кафе, четыре пьяные женщины устроили драку, две из которых стали громить все, что попадалось под руку. Так, 24-летняя и 32-летняя сыктывкарки сломали два стула и разбили входную дверь. К тому же, одна из участниц драки повредила осколками ногу.

- Заметив противоправные действия граждан, сотрудники кафе нажали кнопку тревожной сигнализации. Одна из участниц конфликта повредила ногу осколками разбитой двери, ей потребовалась помощь медицинских работников. От госпитализации женщина отказалась, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Отмечается, что обе нарушительницы были задержаны сотрудниками вневедомственной охраны и доставлены в дежурную часть полиции.

По данным фактам проводится проверка.

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