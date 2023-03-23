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НовостиОбщество23 марта 2023 10:26

В Коми прокуратура вступилась за ветерана труда

Дело дошло до Верховного суда
Источник:kp.ru
Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Печоре прокуратура защитила права ветерана труда Коми. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ветеран труда Коми рассказал о нарушении его прав при обращении взыскания на ежемесячную денежную выплату. В прокуратуре отметили, что выплаты таким людям – это доход, на который не может быть обращено взыскание. Ведомство внесло в ЦСЗН Печоры представление об устранении нарушений, но его отклонили. Тогда прокуратура обратилась в суд. Действия ответчика признали незаконными, и он обжаловал это решение. Однако Верховный суд Коми оставил решение без изменения.

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