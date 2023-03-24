В сыктывкарской Орбите скоро откроется новый детский сад

Фото: пресс-служба мэрии Сыктывкара

В сыктывкарском микрорайоне Орбита скоро распахнет двери новый детский сад. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Открыть образовательное учреждение намерены в апреле этого года. Внутри уже закончены практически работы, осталось лишь оформить нужные документы, заявили в мэрии.

По словам начальника управления дошкольного образования администрации Сыктывкара Галины Дейнеко, для этого необходимо получить заключение Роспотребнадзора. Представители ведомства уже посещали детский сад, замечаний нет. Сейчас идет работа по оформлению документов и по забору необходимых проб для анализа.

– Детский сад практически готов к приему малышей, осталось завершить все необходимые процедуры для открытия, - отметил Голдин. – Несмотря на полную удовлетворенность горожан отсутствием дефицита мест в детсадах, все-таки наблюдается тенденция загруженности некоторых микрорайонов. В частности, Орбиты. Детсады номер 23 и 112 нуждаются в разгрузке. В связи с чем было принято решение о выкупе помещения у застройщика жилого комплекса «Платон». Тем самым в районе интенсивной застройки мы снимаем напряженность в сфере устройства детей в детсады. Более того, при распределении детей учитываем адреса их проживания, чтобы родители могли максимально оперативно и беспрепятственно водить малышей в садики».

По информации и.о. руководителя детского сада № 104 Ирины Тереховой, помещения предназначены для детей от полутора до трех лет. Здесь будут располагаться три группы.

– У нас уже заказано все оборудование для наполнения групп. К концу марта ожидаем окончательную поставку. Для каждой группы предусмотрены раздевалки, групповые комнаты, туалеты, буфетные и спальные помещения, - пояснила Терехова. – На придомовой территории для детского сада создана отдельная прогулочная площадка с верандами и игровыми элементами.

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