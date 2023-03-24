Мошенники украли у сыктывкарца почти 3 миллиона рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенники украли у 63-летнего жителя Сыктывкара более 2,9 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Несколько дней мужчине звонил неизвестный и представлялся сотрудником банка. Собеседник заявил, что на имя сыктывкарца кто-то пытается оформить кредит. Для того, чтобы не допустить этого, звонивший посоветовал жителю Коми самому взять кредит и перевести деньги на «безопасный» счет.

Несколько дней сыктывкарец оформлял кредиты и переводил деньги. В обще сложности мужчина лишился 2,991 миллиона рублей. Уточняется, что более миллиона – это его собственные сбережения. Через некоторое время сыктывкарец понял, что имел дело с мошенниками, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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