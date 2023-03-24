В Сыктывкаре пьяный студент сломал шлагбаум и не смог объяснить, зачем

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В Сыктывкаре на молодого человека 2004 года рождения, сломавшего шлагбаум, завели уголовное дело о вандализме. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.
В полицию обратился представить спортивной школы, находящейся на улице Первомайской. Он рассказал, что в ночью неизвестные сломали шлагбаум, установленный у здания. Сумма ущерба составила 22 тысячи рублей. Полицейские посмотрели записи с камер и нашли подозреваемого. Им оказался студент первого курса одного из техникумов.
Молодой человек рассказал, что возвращался с другом из увеселительного заведения. Будучи пьяным, фигурант не мог контролировать свои действия. Проходя мимо шлагбаума, студент решил его сломать.
– Пояснить причину своего поведения молодой человек затруднялся, – отметили в МВД.
Возбуждено уголовное дело о вандализме.
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