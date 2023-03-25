Житель Коми во время ссоры пытался убить своего обидчика ножом

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В отношении 53-летнего мужчины из Ухты завершено уголовное дело о покушении на убийство. Об этом сообщили в Следственном комитете Коми.

В сообщении ведомства отмечается, что в январе этого года между фигурантом уголовного дела и 29-летним мужчиной в поселка Ярега произошел конфликт. Во время случившегося обвиняемый ударил потерпевшего не менее двух раз ножом в грудь.

Остановить нападавшего удалось очевидцу, который отобрал нож и удерживал мужчину до приезда полиции. В настоящий момент дело направили в суд.

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