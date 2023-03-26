Воркутинец украл зефир и водку из магазина и попал под арест на пять суток

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В Воркуте 22-летнего местного жителя привлекли к административной ответственности за мелкое хищение. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Молодой человек зашел в магазин и украл оттуда товары. Добычей воркутинца стали круассаны, вода, колбаски, пельмени, зефир, бананы, а также две бутылки водки. Сумма ущерба составила почти 1200 рублей. Мировой судья арестовал жителя Заполярья на пять суток.

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