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НовостиОбщество26 марта 2023 5:35

Воркутинец украл зефир и водку из магазина и попал под арест на пять суток

Сумма ущерба составила почти 1200 рублей
Источник:kp.ru
Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Воркуте 22-летнего местного жителя привлекли к административной ответственности за мелкое хищение. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Молодой человек зашел в магазин и украл оттуда товары. Добычей воркутинца стали круассаны, вода, колбаски, пельмени, зефир, бананы, а также две бутылки водки. Сумма ущерба составила почти 1200 рублей. Мировой судья арестовал жителя Заполярья на пять суток.

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