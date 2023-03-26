Из Сосногорска запустят автобусы в Войвож

Фото: пресс-служба администрации Сосногороского района

Из Сосногорска планируют запустить автобусы в Войвож. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил и.о. главы районной администрации Ильдар Махмутов.

Он рассказал, что жители Войвожа много лет просят открыть автобусный маршрут в Сосногорск. Чиновник добавил, что в феврале озаботился этим вопросом.

– К 1 июня маршрут начнет перевозку пассажиров, – сообщил Махмутов.

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