В Коми 24-летняя девушка упала на козырек магазина

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В субботу, 25 марта, в Ухте 24-летняя девушка упала на козырек магазина. Ей потребовалась помощь спасателей.

Инцидент произошел ночью на проспекте Космонавтов. Девушка выпала с окна, расположенного на третьем этаже. Пострадавшая приземлилась на козырек магазина. На место прибыли спасатели. Они сняли девушку с козырька магазина и передали медикам. Как передает «Комиинформ», полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

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