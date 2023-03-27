За неделю в Коми поймали 70 пьяных водителей

Фото: УГИБДД России по Тверской области

За неделю в Коми отстранили от управления автомобилями 70 пьяных водителей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

За выходные в республике поймали 30 пьяных водителей. За неделю в регионе выявили 70 нетрезвых автомобилистов. В это количество входят и те, кто отказался проходить медосвидетельствование. В отношении семерых из них завели уголовные дела, поскольку они сели за руль пьяными повторно.

– Больше всего нетрезвых водителей выявлено в городах Сыктывкар, Усинск и Ухта, – говорится в сообщении.

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