Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 марта 2023 9:09

За неделю в Коми поймали 70 пьяных водителей

На семерых из них завели уголовные дела
Источник:kp.ru
Фото: УГИБДД России по Тверской области

Фото: УГИБДД России по Тверской области

За неделю в Коми отстранили от управления автомобилями 70 пьяных водителей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

За выходные в республике поймали 30 пьяных водителей. За неделю в регионе выявили 70 нетрезвых автомобилистов. В это количество входят и те, кто отказался проходить медосвидетельствование. В отношении семерых из них завели уголовные дела, поскольку они сели за руль пьяными повторно.

– Больше всего нетрезвых водителей выявлено в городах Сыктывкар, Усинск и Ухта, – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дороги в Коми расчищали пьяные трактористы

Один из водителей объяснил свое желание выпить хорошим настроением (подробности)