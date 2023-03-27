Прокуратура обязала чиновников очистить Сыктывкар от снега и льда

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прокуратура Сыктывкара внесла в администрацию города представление об очистке территории от снега и льда. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура провела проверку в связи с массовыми обращениями жителей. Жалобы касались ненадлежащей очистки улиц и дворов от снега и льда. С 1 по 22 марта в систему «Инцидент Менеджмент» поступило 185 сигналов о неудовлетворительной уборке снега. 74 из них касались очистки дорог от снега и наледи. Кроме того, перепады температуры приводили образованию наледи и угрозе схода снега с кровель.

– За март 2023 года количество пострадавших от падений на улицах города составило 294 (в марте 2022 года – 237), – подчеркнули в прокуратуре.

Надзорное ведомство внесло главе администрации Сыктывкара представление об устранении нарушений закона.

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