В Коми купят медицинскую технику для арктических районов

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В Коми закупят медицинскую технику для арктических районов республики. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

На развитие здравоохранения в Арктической зоне выделили около 260 миллионов рублей. Госконтракты собираются заключить до 10 апреля. Так, для Воркутинской скорой купят аппарат магнитно-резонансной томографии. Усинская ЦРБ получит передвижной медицинский комплекс. Он будет включать в себя флюорограф, маммограф и ФАП. Еще 24 единицы оборудования достанется Интинской центральной городской больнице. Для Усть-Цилемской ЦРБ купят рентгеновский компьютерный томограф и быстровозводимые модульные конструкции для размещения амбулатории.

Кроме того, закуплено 89 единиц аэродромной техники, 15 единиц коммунальной техники, а также 20 автобусов ПАЗ.

– Вся техника будет передана в районы до 1 апреля, – говорится в сообщении.

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