В Коми за помощью врачей обратились 103 участника СВО

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С начала 2023 года в Коми за оказанием медицинской помощи обратились 103 участника специальной военной операции. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Игорь Дягилев.

В настоящее время в больницах лечатся 16 бойцов. 14 из них находятся в Сыктывкаре, а остальные двое – в Воркуте. У 46,9% участников СВО, которые проходят реабилитацию, имеются нарушения функций центральной нервной системы, у 25,6% – нарушение функций костно-мышечной системы и периферической нервной системы, еще у 28% – соматические заболевания.

В прошлом году реабилитацию в Сыктывкаре прошли 827 человек, в Воркуте – 419, в Печоре – 218, а в Ухте – 35. В этом году реабилитацию хотят организовать для 4 456 человек, передает «Комиинформ».

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