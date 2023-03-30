В Коми подросток обокрал сестру, чтобы поехать к возлюбленной

Фото: УМВД России по Магаданской области

В Ижме будут судить несовершеннолетнего местного жителя, обвиняемого в краже 184 578 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Юноша обокрал собственную сестру. На эти деньги злоумышленник поехал Сыктывкар к своей возлюбленной. Кроме того, житель Коми купил iPhone 11, ВАЗ-2107 и одежду. Было возбуждено уголовное дело о краже. Материалы поступили в Ижемский районный суд.

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