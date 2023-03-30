На поддержку спорта Коми получит более 141 миллиона рублей

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В 2023 году на поддержку спорта Коми получит из федерального бюджета более 141 миллиона рублей. Об этом в своем видеообращении сообщил глава республики Владимир Уйба.

Так, 78 миллионов рублей потратят на закупку и монтаж оборудования для модульного спортзала в Корткеросском районе. На этом объекте жители смогут заниматься самыми различными видами спорта. Более 63 миллионов рублей направят на реализацию федерального проекта «Спорт – норма жизни». Его задачей является то, чтобы физкультура и спорт стали еще более доступными для людей.

46,5 миллиона рублей будет направлено на завершение в 2023 году строительства Физкультурно-оздоровительного комплекса единоборств в Ухте и спортивного комплекса в селе Объячево Прилузского района. Сейчас там продолжаются строительно-монтажные работы.

Более 5,5 миллиона рублей будут направлены на создание двух площадок ГТО в Ухте и в селе Визинга Сысольского района. 11,5 миллиона рублей пойдут на закупку нового спортивного инвентаря и оборудования, на организацию выездов наших спортсменов на тренировочные сборы, соревнования, а также на материальную поддержку одарённых спортсменов.

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