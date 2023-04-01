В России 1 апреля стартует весенний призыв в армию

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В России началась призывная кампания, которая продлится до середины июля. Об этом напомнили в Минобороны России.

Всего в России на воинский учет было поставлено более 700 тысяч юношей, родившихся в 2006 году. Уже сегодня им направят электронные оповещения о начале призыва в армию. Однако и бумажные повестки будут приходить, заверили в министерстве.

Призывники, в свою очередь, будут направлены в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории Российской Федерации. Треть из них вступят в учебные соединения и воинские части, где на протяжении нескольких месяцев будут изучать современную военную технику, а в конце получат военно-учетную специальность.

Затем юноши приступят к отработке полученных навыков на практике, в составе войск.

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