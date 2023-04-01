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НовостиОбщество1 апреля 2023 8:00

Майские праздники — 2023. Сколько будут отдыхать жители Коми

Названы даты официальных выходных на майские праздники 2023 в Коми
Источник:kp.ru
Автор фотографии: Макеев Иван

Автор фотографии: Макеев Иван

Стало известно, как жители Коми отдохнут в мае. В этом году длинных каникул не будет, напомнили в Минтруда, а праздничные дни будут разделены на два отрезка.

Так, официально выходными считаются 1, 8 и 9 мая. Восьмое число стало выходным из-за переноса 8 января, объяснили в ведомстве.

Майские праздники будут длиться семь дней по два коротких отрезка: с 29 апреля по 1 мая в честь Праздника Весны и Труда, а также с 6 по 9 мая по случаю празднования Дня Победы.

С учетом майских праздников в апреле 2023-го будет десять выходных и праздничных дней и 20 рабочих (всего 30 календарных дней). В мае — 11 выходных и праздничных и 20 рабочих (31 календарный день).

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