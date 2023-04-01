В Сыктывкаре умер упавший на крыльцо магазина 48-летний мужчина

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре завершено расследование уголовного дела по факту гибели 48-летнего мужчины. Он умер от тяжелой травмы головы, которую получил при падении на крыльцо магазина.

Оказалось, что сыктывкарца толкнул местный житель во время ссоры. Мужчина упал головой и ударился о бетонную лестницу. С открытой черепно-мозговой травмой он был экстренно госпитализирован в больницу, однако несмотря на усилия врачей, которые боролись за его жизнь 11 дней, спасти его не удалось.

Второго участника конфликта сразу задержали. В отделении полиции свою вину мужчина признал и рассказал, что в тот день он перебрал со спиртным, а погибший часто приставал к нему с вопросами. Вот и в день трагедии он не хотел общаться с ним и толкнул его, не думая, что это закончится смертью мужчины, передает телеканал «Юрган».

За причинение смерти по неосторожности обвиняемому грозит два года тюрьмы.

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