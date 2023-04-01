Более 2 млн рублей лишились жители Коми из-за мошенников

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В Коми мошенники продолжают наживаться на доверчивых жителях республики. Так, за сутки аферисты обманом заработали более 2 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, пострадал от обмана 24-летний ухтинец. Он стал жертвой классической схемы, когда мошенник представляется сотрудником силовых структур и сообщает, что кто-то пытается вывести деньги со счета. Под этим предлогом молодой человек лишился 710 тысяч.

Второй жертвой мошенников стала 53-летняя сыктывкарка. Она потеряла 1,5 млн рублей и влезла в кредит.

- Женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником биржевой платформы и под предлогом получения прибыли убедил оформить онлайн кредит в одном из банков в размере 1,5 млн. рублей. Доверившись собеседнику, заявительница перевела данную сумму на якобы безопасный счёт. Через некоторое время гражданка перечислила ещё 297 тысяч рублей. После того, как звонивший перестал выходить на связь, женщина обратилась в полицию, - рассказали в МВД.

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