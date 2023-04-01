В Коми 47-летний житель Ухты случайно убил мужчину

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В Ухте 47-летний житель обвиняется в убийстве по неосторожности. Об этом сообщает СУ СК России по Коми.

По данным ведомства, в октябре прошлого года пьяный мужчина напал на двух мужчин: 41-летнего ухтинца и 56-летнего местного жителя. Сначала обвиняемый ударил первого мужчину, а затем - второго. От удара в лицо 56-летний ухтинц упал на асфальт и ударился головой. От полученной травмы он умер на больничной койке.

- Следователем собраны доказательства, и в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - заключили в СК.

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