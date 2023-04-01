В Коми вынесен приговор таксисту, убившему 33-летнего мужчину

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В Усинске объявили приговор таксисту, обвиняемого в убийстве человека, а также в причинении вреда здоровью.

По данным следствия, 49-летний мужчина, подвозивший двоих пьяных молодых мужчин, поругался с ними. Между усинцами завязалась драка, в ходе которой таксист вонзил нож в сердце 33-летнего мужчины и ранил его 30-летнего друга.

Как следует из материалов уголовного дела, фигурант ранее был судим, длительное время отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение особо тяжкого преступления против личности. На основании вердикта коллегии присяжных заседателей судом вынесен обвинительный приговор. Подсудимому назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

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