В ГИБДД Коми сообщили, когда можно будет поменять шины

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В ГИБДД Коми обратились к местным жителям с просьбой не торопиться со сменой шин с зимних на летние. Согласно сообщению ведомства, в настоящий момент погода пока что не устойчива и остаются ночные заморозки.

– Непостоянство весенних температур в дневное и ночное время остается по-прежнему опасным для водителей. Дорожное покрытие после ночных заморозков и осадков покрывается микропленкой льда, который может стать причиной серьезной аварии в случае управления транспортными средствами с летними шинами, – предупредили в Госавтоинспекции.

В ведомстве проинформировали, что поменять шины можно, когда среднесуточная температура будет не ниже +7ºС, при том, что ночью показатель не должен опускать ниже 0 ºС.

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