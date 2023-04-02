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НовостиОбщество2 апреля 2023 7:00

Жителей района Коми предупредили о риске несчастного случая

Предупреждение опубликовали в ЕДДС региона
Источник:kp.ru
Фото: ЕДДС

Фото: ЕДДС

Жителей Ухты в ЕДДС предупредили, что во время ледохода и весеннего паводка существует опасность возникновения несчастного случая. Речь идет о районе Гидрологического поста Ухта, около бассейна «Юность».

По предоставленным данным, опасность существует из-за натянутых через реку Ухту тросов, которые обозначены флажками.

– В связи с этим, во избежание несчастных случаев при использовании маломерных судов населением, рыболовами, охотниками, следует быть внимательными и соблюдать осторожность, – передается в сообщении.

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